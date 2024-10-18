المندوه: الزمالك فريق بطولات ومجلس الإدارة لا ينظر إلى الحملات المغرضة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:40 صباحاً - أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الإمارات أن الأجواء مميزة في البعثة وكل الأمور تسير على ما يرام.

جوميز يفكر في السوبر المصري

وقال المندوه لبرنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك: جوميز يفكر في السوبر المصري فقط من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير.

وأضاف، الزمالك نادي كبير وأرقامه وبطولاته تتحدث عن نفسها.

وتابع، نحن دائمًا متعطشين للفوز بالبطولات والسوبر المصري هدفنا.

واختتم تصريحاته قائلًا: مجلس الإدارة لا ينظر إلى الحملات الممنهجة لكنه يركز فقط في مشواره لحصد البطولات.

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