محمد فاروق يكشف هوية الطاقم التحكيمي لإدارة السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:50 صباحاً - أكد محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، أنه طالب مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بإصدار قرار بتعيينه لحين نهاية دورة المجلس الحالي، مشيرًا إلى أنه حصل على كل الصلاحيات التي تخص إدارة لجنة الحكام في الوقت الحالي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "اتحاد الكرة أبلغني أن المجلس القادم هو من سوف يحسم ملف رئيس لجنة الحكام، ولو كانت تجربة الاستعانة بالأجانب نجحت، فلماذا رحل بيريرا مؤخرًا، لو كان يتم التعاقد مع خبير اجنبى يفيد المنظومة بالكامل فنحن نرحب به، أما لو كان أقل من الموجودين لدينا فلا يصح مطلقًا".

وأضاف: "حال الاستعانة باسم أجنبي كبير ورجل صاحب خبرات، فأهلا وسهلا، والإنجليزي كلاتنبرج لم يكن موجودًا بانتظام، لكن بيريرًا كان له إيجابيات وسلبيات، البرتغالي وضع مشروع 4 سنوات ولم يمكث سوى موسم ونصف، ولا استطيع الحكم عليه".

وزاد: "على سبيل المثال، من الممكن الاستعانة بالخبير الإيطالي كولينا، او على نفس المستوى من الخبرة الكبيرة في عالم التحكيم، وبعد الوصول إلى الإمارات سوف نُحدد أطقم الحكام التي ستدير مواجهات كأس السوبر المصري وتقنية الـvar سوف تتواجد بشكل طبيعي في المباراتين القادمتين".

وواصل: "الأمور مستقرة لدينا، ولا يوجد أزمة ملابس، معنا أطقم موجودة بالفعل لدى الحكام، ونتمنى الظهور بشكل قوي، والسوبر المصري لابد أن يُديره حكام مصريين، للتأكيد على قوة مستوى حكامنا".

وأتم: "نتمنى ظهور التحكيم المصري بشكل طيب في كأس السوبر بكل تأكيد.. وأتمنى ان يكون الموسم الجديد بلا أي مشكلات".



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