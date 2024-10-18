متحدث وزارة الرياضة: هناك مخالفات في بعض الاتحادات تم تحويلها للنيابة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:58 صباحاً - أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن لجان وزارة الشباب والرياضة قامت بالتفتيش الإداري والمالي على كل الاتحادات الرياضية خلال الفترة الماضية، وكذلك على الأداء الفردي والفني والظهور غير اللائق، وهو ما حدث في 29 اتحادًا رياضيًّا.

وقال الشاذلي عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc: "هناك 29 اتحادًا رياضيًّا ما زالت اللجان موجودة فيه حتى اليوم، خصوصًا بعدما حصلوا على كل الدعم المالي، وهناك اتحادات رياضية ثبت وجود مخالفات مالية وتم احالتها للنيابة العامة".

وأضاف: "هناك الاتحادات الرياضية التي لم تقوم بتقديم نتائج مشرفة، بعضهم بادر بالاعتذار عن عدم الترشح في الانتخابات المقبلة بعدما استشعروا الحرج، وهناك لجان مستمرة في العمل داخل بعض الاتحادات الرياضية".

وواصل: "هناك لائحة مالية وإدارية، صدرت منذ يومين وتم توزيعها على كل الهيئات الرياضية (الأندية - الاتحادات)، وأي اتحاد عليه تغير اللائحة لتتوافق مع اللائحة التي تم إصدارها من جانب وزارة الشباب والرياضة، وسوف يتم محاسبة أي شخص قام بإهدار المال العام، والدولة لها حق الرقابة المالية والإدارية".

وزاد: "تم التشديد في اللائحة على المعسكرات وسفر البعثات، ولا يُجوز لأي عضو أو مسؤول السفر أكثر من مرتين في السنة الواحدة، إلا في حالة الضرورة القصوى، وهناك معسكرات رياضية تُقام في دول خارجية (أقل فنيًّا من مصر) وتم اكتشاف مخالفات كثيرة فيها، وهو ما يخالف فكرة كفاءة الصرف".

وأكمل: "أصدرنا تعديلات خاصة بقانون الرياضة، وكان هناك بنود كثيرة، وتم إرسالها للجهات المعنية، ومن المفترض أن يقوم مجلس النواب، بمناقشته واعتماده قريبًا، وبند الـ8 سنوات غير موجود بالمرة".

وتابع: "لا نضع قانون معين من أجل هيئة رياضية معينة، أو نادٍ واحد، ولا يوجد بند الثمانٍ سنوات مطلقا في التعديلات الخاصة بقانون الرياضة".

وأتم: "قرارات السيد الرئيس بشأن عمل الاتحادات وضبط المنظومة الرياضية، لا يوجد أي رفاهية بالنسبة لنا في وزارة الشباب والرياضة لعدم التنفيذ فيها، وتطبيق اللوائح والقوانين".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.