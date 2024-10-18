السوبر المصري، بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة للإمارات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:38 صباحاً - غادرت بعثة بيراميدز مطار القاهرة الدولي إلى أبو ظبي، استعدادًا لخوض مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات.

بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة

وغادرت البعثة بالزي الرسمي على متن طائرة خاصة لتصل العاصمة الإماراتية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

تقرر أن يلتحق الثلاثي الدولي المحترف، محمد الشيبي وبلاتي توريه وفيستون ماييلي ببعثة فريق بيراميدز مساء في أبوظبي، بعد وصولها إلى الإمارات، لتكتمل الصفوف استعدادا السوبر المصري.

وشارك الثلاثي مع منتخبات بلادهم بتصفيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل على إستاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على إستاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبو ظبي الرياضية، وأون تايم سبورت بشكل حصري.

واختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته قبل السفر إلى الإمارات، استعدادا لخوض مباريات كأس السوبر المصري بأبو ظبي.

وشهد مران فريق بيراميدز الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي بالدفاع الجوي، مشاركة الثلاثي الدولي، محمد حمدي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل.

وعاد الثلاثي الدولي أمس الأربعاء ضمن بعثة مصر القادمة من موريتانيا، بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل والتأهل لأمم أفريقيا بالمغرب.

وعاد الفريق السماوي لاستئناف تدريباته الأربعاء، بالدفاع الجوي بعد الراحة السلبية التي حصل عليها من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة يومي الإثنين والثلاثاء، بعد ختام معسكر الإعداد في تركيا، بلقاء كونيا سبور وديًّا مساء الأحد الماضي.

وخاض بيراميدز معسكرًا مغلقًا بتركيا تحضيرًا لبداية الموسم، والذي سيبدأ بمواجهة الزمالك يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في أبوظبي بنصف نهائي كأس السوبر المصري، خلال الفترة من 4 أكتوبر واستمر حتى يوم 13 أكتوبر الجاري، وخاض خلاله مباراتين وديتين.

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