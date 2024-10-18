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سيدات ريال مدريد يحصد أول انتصاراته في أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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سيدات ريال مدريد يحصد أول انتصاراته في أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

سيدات ريال مدريد يحصد أول انتصاراته في أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:13 صباحاً - حقق ريال مدريد أولى انتصاراته في دوري أبطال أوروبا للسيدات، على حساب ضيفه سيلتك الإسكتلندي (4-0)، مساء الخميس ضمن منافسات المجموعة الثانية.

 

أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتك الإسكتلندي

وعلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة مدريد، أنهى صاحب الأرض الشوط الأول بتقدمه بهدف سجلته الإسكتلندية كارولين وير، بالدقيقة السابعة.

وأضاف ريال مدريد بقية الأهداف في الشوط الثاني عبر كل من الدنماركيتين ساين برون وكارولين مولر والكولومبية ليندا كايسيدو، بالدقائق 72 و80 و83 من ضربة جزاء.

ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 3 نقاط، بعد أن خسر في المباراة الأولى من تشيلسي (2-3)، ليصعد إلى المركز الأول مؤقتا وبفارق الأهداف عن خصمه الإنجليزي وتفينتي الهولندي، وظل سيلتك في المركز الرابع والأخير بلا نقاط.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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