الرياضة - 11:37 - كواليس جلسة محمد رمضان والشناوي قبل السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:37 مساءً - كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس جلسة محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ومحمد الشناوي قبل السفر إلى الإمارات استعدادا لبطولة السوبر المصري.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: " الأهلي خاض مران ظهر اليوم قبل السفر إلى الإمارات وانتظم اللاعبين الدوليين في المران ومحمد الشناوي سليم وبخير بعد الإصابة الأخيرة في مباره موريتانيا".

وأضاف: "محمد رمضان عقد جلسة سريعة مع الشناوي وقال له نريد أن يكون الفريق هادئ ويجب التخلص من الضغوطات وأن لا ينقلب الحماس الموجود عند اللاعبين لتسرع".

واختتم الغندور:"محمد الشناوي وعد محمد رمضان أنه سيعقد جلسات مع اللاعبين في الإمارات لتحفيزهم قبل مباراة سيراميكا كليوباترا".

وخاض الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة ظهر اليوم، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، لتجهيز اللاعبين للبطولة مع تنفيذ العديد من الفقرات الخططية على هامش المران.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كيلوباترا، يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري.