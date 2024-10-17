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الرياضة - 11:37 - خالد الغندور يكشف عن مفاجأة إمام عاشور قبل مباراة الأهلي وسيراميكا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:37 - خالد الغندور يكشف عن مفاجأة إمام عاشور قبل مباراة الأهلي وسيراميكا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:37 - خالد الغندور يكشف عن مفاجأة إمام عاشور قبل مباراة الأهلي وسيراميكا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:37 مساءً - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن وعد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لزملاءه قبل بطولة السوبر المصري.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" إمام عاشور قال للاعبي الأهلي انا قصرت الفترة الأخيرة وبإذن الله هتشوفوا مستوى تاني تماما في مباراة سيراميكا كليوباترا".

وأضاف:"إمام قالهم كمان عايزكم تثقوا فيا زي الأول إني هفيد الفريق".

واختتم: "إمام عاشور هيظهر بمستوي بدني وفني مختلف في السوبر المحلي أمام سيراميكا كليوباترا".

وخاض الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة ظهر اليوم، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، لتجهيز اللاعبين للبطولة مع تنفيذ العديد من الفقرات الخططية على هامش المران.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كيلوباترا، يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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