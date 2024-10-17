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الرياضة - 11:37 - جوميز يستبعد محمد صبحي من تشكيل الزمالك الأساسي أمام بيراميدز - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:37 - جوميز يستبعد محمد صبحي من تشكيل الزمالك الأساسي أمام بيراميدز - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:37 - جوميز يستبعد محمد صبحي من تشكيل الزمالك الأساسي أمام بيراميدز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:37 مساءً - قال الإعلامى خالد الغندور إن محمد صبحي حارس مرمى الزمالك طلب من جوزيه جوميز المدير الفني للفريق المشاركة في مباريات السوبر المحلي المقرر إقامتها بالإمارات في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تحدث محمد صبحي حارس الزمالك مع البرتغالى جوزيه جوميز بشأن حصوله على فرصة المشاركة في بطولة السوبر المحلي في الإمارات، ولكن مدربه رفض هذا الطلب".

تابع الغندور:" جوميز رفض طلب صبحي وأكد له أن محمد عواد هو الحارس رقم واحد عنده وطالبه ببذل مزيد من الجهد لإثبات أحقيته بالعودة إلى إلى التشكيل الأساسي للفريق الأبيض الأمر الذى تفهمه الحارس ووعده بتنفيذ طلبه".

وواصل الغندور: "عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك ألمح في وقت سابق أن محمد صبحي لا يتدرب بشكل جيد وهنتقعد معاه وبالتالي فإن محمد عواد مستمر في حماية عرين القلعة البيضاء في الفترة المقبلة".

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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