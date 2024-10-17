أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - اللاعب علي غزال يرد على اتهامه بالنصب على المواطنين.. ماذا قال أمام النيابة؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - اللاعب علي غزال يرد على اتهامه بالنصب على المواطنين.. ماذا قال أمام النيابة؟ - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مشروع سد جوليوس خطوة هامة لتعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية بإفريقيا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مشروع سد جوليوس خطوة هامة لتعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية بإفريقيا - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة ضحايا جيش الاحتلال منذ بدء العدوان البري على لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة ضحايا جيش الاحتلال منذ بدء العدوان البري على لبنان - أخبار كلمتك

بعد تفاهمات فتح وحماس في القاهرة، ننشر نص المقترح الأمريكي لإدارة غزة - أخبار كلمتك

بعد تفاهمات فتح وحماس في القاهرة، ننشر نص المقترح الأمريكي لإدارة غزة - أخبار كلمتك

كيلو الصافي يرتفع 3 جنيهات، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق - أخبار كلمتك

كيلو الصافي يرتفع 3 جنيهات، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق - أخبار كلمتك

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب - أخبار كلمتك

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

صدمة قوية لمنتخب اليد قبل بطولة كأس العالم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صدمة قوية لمنتخب اليد قبل بطولة كأس العالم - أخبار كلمتك

صدمة قوية لمنتخب اليد قبل بطولة كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:36 مساءً - كرة اليد، تعرض يحيى الدرع، نجم منتخب مصر لكرة اليد، لإصابة قوية أقرب إلى قطع في الرباط الصليبي.

 

تفاصيل إصابة يحيى الدرع 

جاء ذلك بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة فريقه فيزبريم المجري أمام فريديريشيا الدنماركي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسقط الدرع على أرض الملعب بعد إصابته في الركبة، وخرج محمولًا على أكتاف زملائه.

وفاز فيزبريم على فيدريشيا بنتيجة 34-32 في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

ومن المرجح أن يغيب الدرع عن بطولة العالم التي تقام مطلع العام المقبل، في ضربة قوية لمنتخب مصر لكرة اليد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أول تعليق من أحمد الكاس بعد الهزيمة بخماسية أمام المغرب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق