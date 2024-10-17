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لامين يامال يقترب من حصد جائزة الجولدن بوي 2024 - أخبار كلمتك

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لامين يامال يقترب من حصد جائزة الجولدن بوي 2024 - أخبار كلمتك

لامين يامال يقترب من حصد جائزة الجولدن بوي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:36 مساءً - يُعد لامين يامال نجم برشلونة، المرشح الأبرز للحصول على جائزة الفتى الذهبي (الجولدن بوي) لعام 2024.

وتمنح جائزة الجولدن بوي، لأفضل لاعب تحت 21 عامًا، في الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد الكشف عن قائمة المرشحين للجائزة، اليوم الخميس، في العاصمة الإيطالية روما.

ولم يذهب تأثير يامال، صاحب 17 عاما، مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، بعد أن قاده الصيف الماضي، لحصد لقب اليورو.

ودخل اللاعب الإسباني الشاب، ضمن القائمة النهائية للمرشحين للجائزة، التي تمنحها جريدة توتو سبورت الإيطالية، للمرة الثانية على التوالي.

ودخل صاحب الأصول المغربية، قائمة 25 النهائية في النسخة الماضية، التي فاز بها نجم ريال مدريد، جود بيلينجهام.

كما ضمت القائمة، اسما آخر من الفريق الكتالوني، وهو المدافع الشاب باو كوبارسي.

وسيتم إعلان المتوج بجائزة هذا العام، في 16 ديسمبر المقبل، في تورينو.

وفي حالة فوزه، سيكون يامال، رابع لاعب من الدوري الإسباني، يتوج بالجائزة الأرفع شأنًا للاعبين تحت 21 عاما.

وكان بيدري وجافي زميلا يامال في برشلونة، قد سبق لهما الفوز بهذه الجائزة في 2021 و2022 على الترتيب.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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