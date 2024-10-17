الرياضة - 11:21 - كولر يجهز طريقة لعب جديدة أمام سيراميكا في السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:21 مساءً - قال الإعلامي خالد الغندور، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي خلال الأسبوع الحالي بالكامل ومباراة حرس الحدود الودية الأخيرة، اعتمد على طريقة لعب جديدة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأسبوع الماضي أكدت على تغير كولر لطريقة اللعب في التدريبات ومباراة الأهلي وحرس الحدود ولعب بطريقة تشبه 3-4-3.

وأضاف:" في فترة التوقف الدولي ومباراة حرس الحدود الودية الأهلي لعب بطريقة 3-4-3، والشوط الأول لعب كريك نيدفيد في مركز الليبرو المتقدم والشوط الثاني شارك مصطفى أبو الخير بديلًا له.

واختتم: "كولر يرى أن تلك الطريقة تزيد من عدد اللاعبين في حالة الهجوم والعكس تزيد من عدد اللاعبين في حالة الدفاع".