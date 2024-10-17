الرياضة - 11:05 - الزمالك يعلن سداد مستحقات أتشيمبونج بالكامل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:05 مساءً - أعلن عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة سارة للجماهير، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس السوبر المصري على أرض الإمارات.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي عصر اليوم استعدادا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

عمرو أدهم يعلن سداد مستحقات أتشيمبونج بالكامل

وكتب عمرو أدهم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الحمد لله قام النادي بسداد كامل مستحقات اللاعب بنجامين أتشيمبونج وتم إغلاق ملف القضية بالكامل".

وواصل: "عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر عاش الزمالك بطل أبطال إفريقيا".

من جانبه، أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة في بداية مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادا لبطولة السوبر المحلي.

وخاض اللاعبون هذه الفقرة تحت إشراف جواو ميجل مخطط الأحمال بالفريق، وتضمنت تدريبات خفيفة حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد بعد الوصول إلى الإمارات اليوم.