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غزل المحلة يتعاقد مع الإيفواري عبد العزيز كوليبالي - أخبار كلمتك

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غزل المحلة يتعاقد مع الإيفواري عبد العزيز كوليبالي - أخبار كلمتك

غزل المحلة يتعاقد مع الإيفواري عبد العزيز كوليبالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:04 مساءً - أعلن نادي غزل المحلة التعاقد مع التعاقد مع اللاعب الإيفواري عبد العزيز كوليبالي، لاعب أكاديمية رايت تو دريم الغانية بصفة نهائية ولمدة 5 سنوات مقبلة. 

وكشف غزل المحلة عن تفاصيل الصفقة في بيان رسمي والذي جاء كالآتي:

 وقع اللاعب عبد العزيز كوليبالي على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة لمدة ٥ سنوات كوليبالي يعتبر أحد أهم أكاديمية مواهب رايت تو دريم العالمية.

وأضاف " تنافس على ضم اللاعب عدد كبير من الأندية إلا أن العلاقة المتميزة بين مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم وأكاديمية رايت تو دريم حسمت الصفقة لمصلحة غزل المحلة.

وأكمل "  يلعب كوليبالي في مركزي الظهير الأيمن والظهير الأيسر، وجاء التعاقد معه ضمن خطة مجلس الإدارة في دعم الفريق بالمواهب الشابة وإعداد جيل قوى من اللاعبين الواعدين.

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غزل المحلة يعلن إصابة لاعب الفريق بتمزق في السمانة 

وقال الدكتور خالد الجميزي طبيب الفريق الأول بنادي غزل المحلة إن الأشعة التي أجريت على اللاعب أسامة النجار أكدت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة السمانة للساق اليمني.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن التدريبات بسبب الإصابة لمدة أسبوعين،  ويبدأ اللاعب العلاج الطبيعي والتأهيل من الغد تحت إشراف الجهاز الطبي لغزل المحلة.

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واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني أحمد عيد عبد الملك تدريباته الجماعية أمس  الأربعاء علي ستاد زعيم الفلاحين، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق. 

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وكان الجهاز الفني لفريق للمحلة قرر منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات عقب ختام معسكر القاهرة.

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ويخوض غزل المحلة تدريباته للمرة الأولي علي ملعب المحلة منذ 5 شهور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تجديد أرضية الملعب بشكل كامل بجانب تطوير العديد من المنشآت الخاصة بالاستاد.

 

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غزل المحلة يتعادل مع الجونة

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه أحمد عيد عبد الملك مع نظيره الجونة بنتيجة 1ـ1 في اللقاء الودي الذي جمع بينهم في ختام معسكر زعيم الفلاحين بالقاهرة.

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غزل المحلة يتعادل مع البنك الأهلي وديا 

وتعادل غزل المحلة مع نظيره البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، وذلك في إطار استعدادات الفريق للمشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز. 

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وكان غزل المحلة توجه إلي القاهرة عقب ختام معسكره بمدينة الإسماعيلية استعدادا لمواصلة فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

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 طلائع الجيش يفوز على غزل المحلة

 وخسر فريق غزل المحلة بقيادة مدربه أحمد عيد عبد الملك أمام نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين خلال معسكر زعيم الفلاحين في الإسماعيلية استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز. 

 

غزل المحلة يعلن تعاقده مع بن حمودة لاعب الترجي التونسي

وأعلن نادي غزل المحلة برئاسة وليد خليل تعاقده مع محمد علي بن حمودة مهاجم فريق الترجي التونسي لمدة ثلاث مواسم لتدعيم خط هجوم زعيم الفلاحين استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في منافسات الدوري الممتاز.  

ونشرت الصفحة الرسمية لغزل المحلة فيديو للإعلان عن التعاقد مع اللاعب وكتبت “من باب سويقة لقلعة الدلتا، بن حمودة محلاوي”.  

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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