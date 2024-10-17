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الشيبي وماييلي وتوريه يلحقون ببعثة بيراميدز في الإمارات - أخبار كلمتك

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الشيبي وماييلي وتوريه يلحقون ببعثة بيراميدز في الإمارات - أخبار كلمتك

الشيبي وماييلي وتوريه يلحقون ببعثة بيراميدز في الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:04 مساءً - تقرر أن يلتحق الثلاثي الدولي المحترف، محمد الشيبي وبلاتي توريه وفيستون ماييلي ببعثة فريق بيراميدز  مساء اليوم في أبوظبي، بعد وصولها إلى الإمارات، لتكتمل الصفوف استعدادا السوبر المصري.

وشارك الثلاثي مع منتخبات بلادهم بتصفيات كأس الأمم الأفريقية الاخيرة

بعثة بيراميدز بمطار القاهرة

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل استعدادا للسفر إلى أبوظبي لخوض السوبر المصري في الإمارات.

 

ومن المقرر أن تطير البعثة بالزي الرسمي على متن طائرة خاصة لتصل العاصمة الإماراتية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

موعد مباراه الزمالك وبيراميدز 

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

 

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت بشكل حصري.

واختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته مند قليل قبل السفر إلى الإمارات، استعدادا لخوض مباريات كأس السوبر المصري بأبوظبي.

وشهد مران فريق بيراميدز اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي بالدفاع الجوي، مشاركة الثلاثي الدولي، محمد حمدي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل.

وعاد الثلاثي الدولي أمس الأربعاء ضمن بعثة مصر القادمة من موريتانيا، بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل والتأهل لأمم أفريقيا بالمغرب.

وعاد الفريق السماوي لاستئناف تدريباته أمس الأربعاء، بالدفاع الجوي بعد الراحة السلبية التي حصل عليها من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة يومي الاثنين والثلاثاء، بعد ختام معسكر الإعداد في تركيا، بلقاء كونيا سبور وديا مساء الأحد الماضي.

وخاض بيراميدز معسكرا مغلقا بتركيا تحضيرا لبداية الموسم، والذي سيبدأ بمواجهة الزمالك يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في أبوظبي بنصف نهائي كأس السوبر المصري، خلال الفترة من 4 أكتوبر واستمر حتى يوم 13 أكتوبر الجاري، وخاض خلاله مباراتين وديتين

 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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