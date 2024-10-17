الاتحاد السعودي يتكبد مبلغًا ضخمًا حال إقالة روبرتو مانشيني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:17 مساءً - يرغب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وحسب العديد من المصادر الإعلامية المحلية، في إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني من تدريب منتخب السعودية، ولكن قيمة الشرط الجزائي الضخم الموجود في عقد المدرب يمنعه من القيام بذلك حتى الآن.

أسباب التفكير في إقالة مانشيني

وتوصل الاتحاد السعودي إلى قناعة مفادها ضرورة إلغاء عقد المدرب الإيطالي مع الأخضر بسبب سوء النتائج، وآخرها الخسارة ضد اليابان والتعادل مع البحرين على التوالي في تصفيات منطقة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ولم يكتفِ المدرب السابق للمنتخب الإيطالي ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المنتخب السعودي إلى التعادل في المواجهة الأخيرة ضد البحرين في الجولة الرابعة من الدور الثالث لتصفيات المونديال، بل أنه دخل في جدال مع بعض الجماهير السعودية التي كانت حاضرة في ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

كم تكلف إقالة مانشيني الاتحاد السعودي؟

وانفرد برنامج "رياضة سكوب" الذي يبث عبر قناة "الأولى" السعودية بنشر خبر كشف فيه أن الاتحاد الكروي السعودي يسعى جاهدًا لفسخ عقد مانشيني مع منتخب السعودية، ولكن قيمة الشرط الجزائي الكبير الموجود في عقده تقف عائقًا أمام حدوث ذلك.

وكشف المصدر ذاته أن الاتحاد السعودي مطالب بدفع 30 مليون يورو (أكثر من 120 مليون ريال سعودي) للإيطالي مانشيني مقابل إقالته من منصبه، وإنهاء العلاقة التعاقدية معه، والتي تستمر إلى غاية عام 2027.

رينارد في الصورة للعودة لتدريب السعودية

ويطمح الاتحاد الكروي للاستغناء عن خدمات المدرب الإيطالي، وإعادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد للإشراف على منتخب السعودية، خاصة أن "الثعلب" مثلما يُلقب وافق على المقترح، وأدار ظهره لجميع العروض التي وصلته وذلك من أجل تدريب "الأخضر" مرة أخرى.

مسيرة مانشيني مع منتخب السعودية

ويعاني المنتخب السعودي بقيادة مدربه الإيطالي حاليًا في تصفيات منطقة آسيا لكأس العالم 2026، حيث اكتفى معه بجمع 5 نقاط فقط في 4 مباريات من فوز واحد ضد الصين، وتعادلين مع إندونيسيا والبحرين وخسارة من اليابان.

ويحتل "الأخضر" السعودي المركز الثالث برصيد 5 نقاط في مجموعته الثالثة ضمن التصفيات المونديالية، خلف متصدر المجموعة منتخب اليابان بمجموع 10 نقاط، وأستراليا صاحبة المرتبة الثانية بـ 5 نقاط.

وقبل أن يعيش المنتخب السعودي هذا الوضع الصعب في تصفيات المونديال، كان قد ودع بطولة كأس آسيا 2024 التي احتضنتها دولة قطر من الدور ثمن النهائي على يد منتخب كوريا الجنوبية في نتيجة لا تليق بحجم وتاريخ "الأخضر".

وبشكل عام خاض منتخب السعودية تحت قيادة المدرب السابق لنادي مانشستر سيتي 18 مباراة بين الرسميات والوديات، وقاده للفوز 7 مرات، مقابل تعرضه لـ 6 هزائم، واكتفائه بتحقيق 5 تعادلات.

وتقول صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في تقرير سابق لها إن مانشيني يحصل على راتب سنوي ضخم يساوي 40 مليون يورو ضمن عقده الممتد إلى غاية عام 2027 مع المنتخب السعودي.

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