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جهاز منتخب مصر يتوجه إلى الإمارات لحضور مباريات كأس السوبر - أخبار كلمتك

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جهاز منتخب مصر يتوجه إلى الإمارات لحضور مباريات كأس السوبر - أخبار كلمتك

جهاز منتخب مصر يتوجه إلى الإمارات لحضور مباريات كأس السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:17 مساءً - يتوجه الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن وطارق سليمان وإبراهيم حسن، إلى الإمارات، خلال الساعات المقبلة، وذلك لحضور مباريات كأس السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز يوم الأحد المقبل في الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، في نصف النهائي الأول لبطولة كأس السوبر المصري.

وفي الثامنة مساء نفس اليوم، يلتقي الأهلي مع سيراميكا في نصف النهائي الآخر.

ويلعب الفائز من المباراتين في المباراة النهائية يوم الخميس المقبل، في الثامنة مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم بالساعة الرابعة وخمس دقائق.

بعثة الزمالك تصل الإمارات

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أبوظبي استعدادًا لخوض بطولة السوبر المحلي، وكان في استقبالها محمود عبد العظيم مدير المراسم بالسفارة المصرية في الإمارات، ومسؤولي المراسم بمطار زايد الدولي، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافقها كل من، أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة القلعة البيضاء.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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