الأهلي ينهي استعداداته للسفر إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:59 مساءً - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في القاهرة ظهر اليوم على ملعب ‏التتش قبل السفر إلى الإمارات، استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.‏

وانتظم لاعبو الأهلي الدوليين في تدريبات الفريق بعد انتهاء مهمتهم الدولية خلال فترة ‏الأجندة الدولية لشهر أكتوبر الجاري.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية، كما عقد المدير الفني جلسة تنسيقية مع جهازه ‏المعاون على هامش المران.‏

كما خاض لاعبو الأهلي جزءا بدنيا ثم تدريبات متنوعة بالكرة حرص خلالها الجهاز الفني على ‏تنفيذ الجوانب الخططية.‏

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ‏في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وعلى جانب آخر، رصد مسئولو النادي الأهلي مكافآت خاصة للتتويج بالسوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 24 من الشهر ذاته، وعلمت كلمتك ان هناك مكافآت خاصة خارج اللائحة من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق اللقب.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال وأشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمر الساعي.

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

يعقد سمير عدلي المدير الإداري بالأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم قبل السفر إلى الإمارات من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة ببرنامج تدريب الفريق في الإمارات قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويستقبل سمير عدلي المدير الإداري بالأهلي بعثة فريق الكرة اليوم في الإمارات حيث غادر عدلي مبكرا الي هناك من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة بعثة الأحمر هناك استعدادا للسوبر المحلي.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم إلى الإمارات استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المحلي، حيث تتوجه البعثة الي مطار القاهرة ظهرا من أجل السفر عصرا إلى أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

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