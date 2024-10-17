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موعد أول مران لـ الزمالك بالإمارات استعدادا للسوبر المصري - أخبار كلمتك

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موعد أول مران لـ الزمالك بالإمارات استعدادا للسوبر المصري - أخبار كلمتك

موعد أول مران لـ الزمالك بالإمارات استعدادا للسوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:38 مساءً -  قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض التدريب الأول في الإمارات في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الإمارات، استعدادًا لخوض بطولة السوبر المحلي.

ويخوض الفريق مرانه على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى أبوظبي عصر اليوم، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافقها كل من، أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق  بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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