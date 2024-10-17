الرياضة - 04:27 - المصري البورسعيدي يؤدى مرانه بمعسكر المغرب استعدادًا للموسم الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:27 مساءً - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى البورسعيدي، المران خلال اليوم الخامس، من المعسكر التدريبي المقام في مدينة بوزنيقة بالمغرب استعداد لكأس الكونفدرالية الإفريقية والموسم الكروى الجديد.

وبدأ اللاعبون محمد مخلوف، حسن علي، حسين فيصل، ميدو جابر، محمد الشامي، كريم بامبو، محمود جاد بأداء مران بدني شاق بقيادة وائل رأفت، المعد البدني للفريق، على الشاطئ الخاص بمقر إقامة الفريق للوصول باللياقة البدنية لهؤلاء اللاعبين للمستوى المثالى.

وبعدها عقد المدير الفني للفريق علي ماهر المحاضرة الفنية اليومية، والتى تناولت شرحًا بالفيديو للايجابيات والسلبيات التي طرأت على أداء اللاعبين خلال مباراة الثلاثاء الودية أمام الرشاد البرنوصي.

وأدى الفريق بعد ذلك مرانه اليومي على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية، وحرص علي ماهر على عدم رفع الحمل البدني للاعبين وخاصة بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال مباراة الثلاثاء، واشتمل المران على عدد من الوحدات التدريبية الفنية والخططية.

وعقب نهاية المران والعودة لمقر إقامة الفريق خضع جميع اللاعبين لجلسات التأهيل والاستشفاء تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وكان الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق على تواصل دائم مع اللاعب خالد صبحي الذي توجه فور وصوله للقاهرة قادمًا من العاصمة الموريتانية نواكشوط إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة لإجراء الأشعة التشخيصية على عضلة السمانة، وأثبت تقرير الأشعة إصابة اللاعب بتمزق من الدرجة الثانية يخضع معه لبرنامج تأهيلي مكثف.

وتابع محمود جابر المدير الإداري للفريق مع اللاعب أحمد عيد إجراءات وصوله إلى معسكر المغرب بعد عودته من موريتانيا، حيث سيصل اللاعب لمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء مساء اليوم وسيتوجه فور وصوله لمدينة بوزنيقة.

يذكر أن اللاعبين خالد صبحى وأحمد عيد كانا ضمن بعثة المنتخب الوطنى الأول بموريتانيا لخوض مباراة أول أمس أمام صاحب الأرض بالجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 وشاركا بالمباراة ضمن التشكيل الاساسى.

وتابع أيضا الجهاز الإداري للمصري إجراءات سفر اللاعب البنيني أتدجيكو سامادو والذي سيصل خلال الأيام القليلة القادمة إلى المغرب بعد انضمامه لمعسكر منتخب بلاده لمباراتي رواندا بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

ويستعد المصرى لمواجهة فريق الجمعية الرياضية المنصورية في ثاني ودياته بمعسكر المغرب.