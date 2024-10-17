الرياضة - 04:27 - جاهزية لامين يامال وليفاندوفسكي لمباراة إشبيلية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:27 مساءً - أكدت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن جاهزية لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي لمباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الجولة المقبلة، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتعرض ليفاندوفسكي لإصابة خفيفة أثناء مشاركته مع منتخب بولندا بينما غاب لامين يامال عن المباراة الثانية لإسبانيا في الأسبوع الدولي ضد صربيا بسبب مشكلة في أوتار الركبة.

ووفقًا لصحيفة «سبورت» الكاتالونية، تدرب كلا اللاعبين بشكل طبيعي اليوم الخميس مع بقية المجموعة.

وتدرب فيرمين لوبيز وجافي بشكل طبيعي بعد إصابتهما، حيث تلقى الأخير الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لبرشلونة لعودته التي طال انتظارها إلى الملعب.

علاوة على ذلك، كانت تحوم شكوك حول مشاركة داني أولمو في مواجهة إشبيلية، لكنه تدرب أيضًا بشكل طبيعي بعد مشكلة أوتار الركبة التي أصيب بها في سبتمبر الماضي.

وسيعطي ذلك قائمة المدرب هانسي فليك دفعة كبيرة قبل الأسبوع القادم الذي سيشهد مواجهات كبيرة للفريق حيث سيلتقي إشبيلية في الدوري ثم بايرن ميونيخ في دوري الأبطال وسيلعب بعدها أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.