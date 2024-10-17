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ليفربول يستعد لتوجيه صدمة لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح - أخبار كلمتك

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ليفربول يستعد لتوجيه صدمة لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح - أخبار كلمتك

ليفربول يستعد لتوجيه صدمة لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:26 مساءً -  حصل نادي ليفربول على دفعة معنوية هائلة، متعلقة بنجم الفريق محمد صلاح، في ظل برنامج المباريات المزدحم.

وغاب محمد صلاح عن فوز مصر 1-0 على موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، وسط مخاوف من إمكانية تعرضه لإصابة على ملعب ذات أرضية عشبية اصطناعية.

 

إراحة محمد صلاح في معسكر نوفمبر

 والآن بعد أن تأهل المنتخب المصري بلاده لكأس الأمم الأفريقية، هناك فرصة ألا يتم استدعاء محمد صلاح لمباراتي الفريق المقبلتين أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا في نوفمبر المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور".

 

وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يحصل اللاعب المصري على راحة في المباراتين، للتعافي من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، والحفاظ على لياقته البدنية، ما سيكون له تأثير كبير على إمكانية توقيعه على عقد جديد مع ليفربول.

وينتهي عقد صلاح الحالي مع الريدز في الصيف المقبل، لكن من المفهوم أن المدرب أرني سلوت حريص على بقاء اللاعب المصري، وسط تكهنات بأنه قد ينضم إلى أحد الأندية السعودية.

ولن يلعب المنتخب المصري أي مباراة أخرى حتى مارس بعد فترة التوقف الدولي التالية، ويواجه صلاح سلسلة حاسمة من المباريات مع ليفربول.

ويلعب الريدز على أرضه ضد تشيلسي، قبل رحلة إلى لايبزيج بعد ثلاثة أيام فقط، ثم يسافر إلى منافسه على اللقب آرسنال في عطلة نهاية الأسبوع التالية، وستقام مباراتان متتاليتان ضد برايتون في نهاية الشهر، قبل 3 مباريات في غضون 9 أيام ببداية الشهر المقبل.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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