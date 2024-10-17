طارق السيد يكشف أول طلب من جوميز بشأن الصفقات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:58 مساءً - تحدث طارق السيد، نجم الكرة المصرية السابق وعضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، عن مهامه الجديدة وطلبات البرتغالي جوميز في فترة الانتقالات الحالية.

وقال طارق السيد، خلال تصريحات لبرنامج “لعبة والتانية” الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة “ميجا إف إم”: لجنة الكرة ومجلس الزمالك يحاولان تلبية طلبات جوميز.

وأضاف عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك: يتم عرض بعض الأسماء على جوزيه جوميز، وحسب رؤيته نبدأ في التنفيذ.

مركز الجناح أهم طلبات جوزيه جوميز

وتابع طارق السيد: أهم طلبات جوزيه جوميز في الوقت الحالي هي مركز الجناح والمعروض كثير، ومن سيستقر عليه سنلبي له طلبه.

وواصل السيد تصريحاته: جوميز يحب التنوع واللاعب الذي يلعب في أكثر من مركز، والجناح غالبا سيكون أجنبيًا.

واختتم طارق السيد: نريد تلبية طلبات جوميز، ومن يريده سينفذه له مجلس الإدارة ولجنة الكرة، وذلك حال طلبه أي لاعب في أي مركز.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

وعلى الجانب الآخر، يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.

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