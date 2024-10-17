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كرة اليد، الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

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كرة اليد، الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

كرة اليد، الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:58 مساءً - كرة اليد، يختتم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، استعداداته اليوم لخوض مواجهة قوية أمام الأهلي في نصف نهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري المقامة حاليا في المغرب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك غدا الجمعة، وتنطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتأهل الأهلي والزمالك، إلى نصف النهائي من البطولة المقامة في مدينة العيون المغربية في الفترة بين 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقًا، حيث فاز الأحمر على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-13، فيما نجح الزمالك في الفوز على أديدجا البنيني بنتيجة 45-26.

وكان فريق كرة اليد بنادي الزمالك تأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا، بعد الفوز على نظيره أديدجا البنيني بنتيجة 45-26 في ربع نهائي البطولة التي تقام في المغرب من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقا مقسمين على 4 مجموعات.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 25 - 10، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الكوماندوز بنتيجة 45-26.

يذكر، أن فريق يد الزمالك استطاع، التأهل إلى دور ربع النهائي، بعد الفوز في الثلاث مباريات في دور المجموعات أمام منتدى المغربي والصداقة الكاميروني وكيركوس الإثيوبي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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