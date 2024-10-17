مليون يورو، تفاصيل وقوع برشلونة في عملية احتيال بسبب ليفاندوفسكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:29 مساءً - أفلت نادي برشلونة، من محاولة احتيال سببها نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الكتالوني.

عملية الاحتيال على برشلونة



كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إدارة برشلونة أرسلت مليون يورو بالخطأ لشخص محتال انتحل شخصية بيني زاهافي وكيل أعمال ليفاندوفسكي.

وأضافت أن هذه المشكلة تعود إلى أواخر يوليو 2022، وأن بنكا في قبرص اكتشف عملية الاحتيال ورفض كل ضغوط الشخص المزعوم وتهديده بتقديم شكوى ضد النادي الكتالوني.



وأشارت الإذاعة إلى أن إدارة برشلونة بصدد استرداد هذا المبلغ بعد تدخل مباشر من بيني زاهافي الذي أكد عدم وجود علاقة له بالشخص المحتال.

ولفتت إلى أن ليفاندوفسكي انضم إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من بايرن ميونخ مقابل 45 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين يورو حوافز إضافية.

وأوضحت أيضا أن ليفاندوفسكي سيحصل على 104 ملايين يورو من عقده الممتد 4 سنوات مع برشلونة سيذهب 10% منها إلى وكيل أعماله زاهافي.

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