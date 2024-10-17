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للمرة الثالثة على التوالي، المغرب تستضيف حفل الأفضل في أفريقيا - أخبار كلمتك

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للمرة الثالثة على التوالي، المغرب تستضيف حفل الأفضل في أفريقيا - أخبار كلمتك

للمرة الثالثة على التوالي، المغرب تستضيف حفل الأفضل في أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:29 مساءً - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” منح  المغرب حق استضافة حفل توزيع جوائز CAF لعام 2024، وللعام الثالث على التوالي.

16 ديسمبر حفل جوائز الأفضل في إفريقيا

  من المقرر أن تقام نسخة 2024 من جوائز CAF للأفضل يوم 16 ديسمبر 2024، وذلك من خلال قرار من المكتب التنفيذي للكاف.

يذكر أن النيجيري فيكتور أوسيمين فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في العام الماضي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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