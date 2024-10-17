الرياضة - 03:13 - تخفيض العقوبات على جماهير أتليتكو مدريد بعد أحداث الديربي الأخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:13 مساءً - أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تخفيض العقوبات المتعلقة بأحداث الديربي الأخير في ملعب أتليتكو مدريد.

وصدر قرار بإغلاق المدرج الجنوبي في ملعب سيفيتاس ميترو بوليتانو بعد أحداث الشغب التي وقعت في مباراة ديربي مدريد 3 مباريات، كما تم فرض غرامة بقيمة 45 ألف يورو.

وانتهت مباراة فريقى أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في القمة التي أقيمت بينهما على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024-25.

وفي الدقيقة 71 تم إيقاف المباراة، بسبب شغب جماهير أتلتيكو مدريد وإلقاء ولاعات ومفاتيح على الحارس البلجيكي تيبوا كورتوا، وعاد بعدها استئناف القمة بمرور 10 دقائق.

وذكرت صحيفة الماركا الثلاثاء الماضي أن لجنة مكافحة العنف وجهت الدعوة لإغلاق ملعب متروبوليتانو بشكل كامل لمدة أسبوعين بسبب أحداث الديربي ضد ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أنه من الممكن أن يضطر أتلتيكو مدريد إلى إغلاق ملعبه بالكامل لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على النادي دفع غرامة قدرها 65 ألف يورو إذا تم قبول طلب مكافحة العنف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قام أتلتيكو مدريد بالفعل بطرد أربعة أعضاء من النادى بسبب الأحداث والسلوك العنيف في الديربي ونتيجة لذلك، يمكن أن يظل متروبوليتانو مغلقًا لمدة 15 يومًا، تاركًا وراءه الإجراء الأولي الذي تم وضعه بالإغلاق الجزئي.