الرياضة - 03:13 - موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:13 مساءً - موعد مباراة الزمالك وبيراميدز.. يبحث عشاق الكرة المصرية عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري بالإمارات هذا الموسم.

وتقدم كلمتك خلال السطور التالية لقرائها الأعزاء، موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة المرتقبة لعشاق الكرة المصرية والفارس الأبيض.

الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

تستضيف العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مباريات كأس السوبر المصري هذا العام، حيث يصطدم بيراميدز الطامح بالحصول على اللقب الثاني في تاريخه بالقلعة البيضاء، على الجانب الآخر يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، بالكارت الذهبي، وذلك بعد أن خسر الأبيض لقب الدوري وكذلك كأس مصر.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بلقب كأس مصر هذا الموسم 2023-2024، وذلك عقب الفوز على فريق زد، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لتشهد البطولة الأعرق في الكرة المصرية بطل جديد لها منذ 13 عامًا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

وحدد اتحاد الكرة المصري، عصر الأحد المقبل، الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري بالإمارات هذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري، عند تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

وتُنقل مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري، عبر شاشة قناة أون سبورت، بالإضافة إلى قناة MBC MASR2، كما تُنقل المواجهة النارية عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية.