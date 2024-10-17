مليشيا الحوثي تكشف عن خطة لهذه الدول لاستهداف القادة ومراكز صنع القرار بصنعاء وهجوم على الحديدة - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تكشف عن خطة لهذه الدول لاستهداف القادة ومراكز صنع القرار بصنعاء وهجوم على الحديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - أخبار كلمتك

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

رئيس نادي كفر الشيخ يطمئن جماهيره: الحالة الصحية لمحمد شوقي في تحسن - أخبار كلمتك

رئيس نادي كفر الشيخ يطمئن جماهيره: الحالة الصحية لمحمد شوقي في تحسن - أخبار كلمتك

لحضور الجماهير مجانا، رئيس النصر الليبي يتكفل بشراء جميع تذاكر مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

لحضور الجماهير مجانا، رئيس النصر الليبي يتكفل بشراء جميع تذاكر مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

صلاح السعدني وحسن ويوسف ومصطفى فهمي، لمسة وفاء للراحلين في افتتاح "القاهرة السينمائي" - أخبار كلمتك

صلاح السعدني وحسن ويوسف ومصطفى فهمي، لمسة وفاء للراحلين في افتتاح "القاهرة السينمائي" - أخبار كلمتك

السفيرة الأمريكية تشيد بمهرجان القاهرة الـ45 وتزف بشرى سارة لصناع السينما - أخبار كلمتك

السفيرة الأمريكية تشيد بمهرجان القاهرة الـ45 وتزف بشرى سارة لصناع السينما - أخبار كلمتك

أبرز"الكابلز"على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرز"الكابلز"على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم لقاء الخميسي وابنها، النجوم وأسرهم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم لقاء الخميسي وابنها، النجوم وأسرهم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى (صور) - أخبار كلمتك

كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

زغلول صيام يكتب: الجراحي.. ومركز التنمية الرياضي بشبرا الخيمة! - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
زغلول صيام يكتب: الجراحي.. ومركز التنمية الرياضي بشبرا الخيمة! - أخبار كلمتك

زغلول صيام يكتب: الجراحي.. ومركز التنمية الرياضي بشبرا الخيمة! - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:12 مساءً -  على مدار الأيام الماضية رصدت عدة تقارير عن وزراء الشباب والرياضة السابقين بما لهم وبما عليهم، وهي التقارير التي شعرت من خلالها إرضاء ضميري وإعطاء كل ذي حق حقه.

 

ووسط كل تلك التقارير كان هناك قاسم مشترك في العلاقة مع هذا الوزير أو ذاك.

إنه الاستاذ محمود الجراحي مدير إدارة الإعلام مع معظم هؤلاء الوزراء في وزارة الشباب …..ارتبطنا بصداقة بعيدا عن أي مصالح وليس ورائها أهدافا …منذ اليوم الأول اعتبر مهمته هي تحسين صورة الوزير عندي كصحفي وذكر مآثره وتبرير قراراته، وفي أحيان كثير اقتنع بكلامه وفي أوقات أصر على رأيي ….

عرفت الجراحي وتعامله كقائد لفريق عمل يدعم ويزرع الحب أينما كان …عرفته بالرغم من دوره الإعلامي كخبير بلوائح وزارة الشباب والرياضة ….عرفته وهو يستضيف في مكتبه قامات رياضية بحجم الكابتن سمير زاهر رحمة الله عليه والمهندس هاني أبوريدة متعه الله بالصحة والعافية ….

منذ فترة علمت بالصدفة أنه تم إسناد الإشراف على مركز التنمية الرياضية بشبرا الخيمه له، فوجبت الزيارة باعتبار أن المسافة بيني وبين المركز ليست بعيدة ….

الحقيقة أنني انبهرت بما رأيت وعرفت ….مكان أكثر من رائع وشباب في منتهى القوة والحماس ….تزامن وصولي إلى المركز بعد أذان الظهر فوجدت مكانا لإقامة الصلاة ويؤم المصلين صديقي محمود الجراحي …..نعم هو نفسه مهما تجاوزت السنين فمازال هو محمود الجراحي الذي اعرفه …يصلي ومن ورائه فريق عمله.

وكعادته جلس يعدد في مزايا كل شاب من الشباب الموجودين، وكيف تحول المركز في بضع شهور إلى آلة منتجة وتصل أرباحه إلى أكثر من 9 ملايين جنيه سنويا …. خبرة السنين يضعها الجراحي في هذا المركز دون كلل أو ملل ……أخذني في جولة داخل المركز انبهرت بالخارج قبل الداخل …..وجدته كيف يتحدث عن كيان هو يشرف عليه ……

ماذا يحدث لو كان كل منشأة رياضية فيها واحد بمواصفات الجراحي..كانت ستصبح هناك أرباح حقيقية وتختفي المكافآت الوهمية لمن يستحق ومن لاتنطبق عليه الشروط ….

لقد عاصرت الجراحي وزملاءه من وكلاء الوزارة، وعاصرت من جاءوا بعدهم والحقيقة ….والا بلاش …ناس كتير هتزعل …عموما الكلام كثير والأسرار أكثر ولكن لا أريد أن أفسد مقال كتبته لصديقي محمود الجراحي …..ويبقى للحديث بقيه ………….

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق