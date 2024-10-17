الرياضة - 02:55 - بوجبا: مستعد للتخلي عن الأموال للعب مع يوفنتوس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:55 مساءً - قال لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا إنه مستعد للتخلي عن الأموال للعب لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم مرة أخرى، ومع ذلك، قد يكون النادي لا يرغب في ضمه أو ليس في حاجة لخدماته.

وكان قد تم تقليص عقوبة إيقاف بوجبا لأربع سنوات إلى 18 شهرا بعدما استأنف على الحكم في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، مما يعني أن اللاعب الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي سيكون بإمكانه استئناف مسيرته في مارس 2025.

ولم يكن يوفنتوس متحمسا بشكل مفرط بشأن الترحيب بعودته، ولكن بوجبا قال إنه هو النادي الوحيد الذي يفكر بشأن اللعب له.

وقال في مقابلة مع صحيفة "لاجزيتا ديلو سبورت" الإيطالية:" مستعد للتخلي عن الأمول لكي أتمكن من مواصلة اللعب ليوفنتوس. أريد العودة".

ويشكك كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي ليوفنتوس والمدرب الجديد تياجو موتا في قدرة بوجبا على العودة إلى اللعب في أعلى المستويات بعدما غاب لفترة طويلة منذ ثبوت تعاطيه مادة " التستوستيرون" في أغسطس من العام الماضي.

ولكن بوجبا /31 عاما/، الذي قال "شعرت بأنني أسد محبوس" خلال العام الماضي، كان يتدرب بقوة بمفرده ومستعد لإثبات أنهم على خطأ.

وقال:"أنا لاعب في يوفنتوس حاليا. هذا كل ما أفكر فيه اليوم. لا يجب أن أتحدث. ما سأفعله في الملعب هو أفضل رد، ومن ثم سيحكم تياجو موتا عندما يراني بعينيه".

وأضاف:"الكلام جميل، ولكنني أريد اللعب وأريد أن أكون الأفضل في يوفنتوس، وفي المنتخب الفرنسي".

ولكن لم يقم يوفنتوس بتغيير المدرب فقط، منذ إيقاف بوجبا، ولكنه أيضا قام بتغيير استراتيجيته.

تعاقد النادي مع وجوه جديدة، بما في ذلك مواهب لامعة تطورت من فريق الشباب، وتخلص من اللاعبين الكبار الذين كانوا يكلفون النادي الكثير من الأموال، وذلك برحيل فيديريكو كييزا وفويتشيك تشيزني، وأليكس ساندرو وأدريان رابيو.

وكان بوجبا، الذي كان أغلى لاعب في العالم عندما انضم لمانشستر يونايتد من يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو (113 مليون دولار) في 2016، عاد ليوفنتوس كلاعب حر في 2022.

ووقع بوجبا على عقد يساوي 8 مليون يورو (7ر8 مليون دولار) في العام، بالإضافة إلى 2ر2 مليون دولار كمكافآت- ولكن الإصابات قلصت مشاركته لثماني مرات في الدوري في فترته الثانية مع النادي قبل إيقافه.

وأوضح القضاة الذين قلصوا عقوبة بوجبا أنهم قاموا بهذا لعدم وجود نية لدى اللاعب لتعاطي المنشطات، ولكنهم أشاروا إلى أن اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 كان ينبغي أن يكون أكثر حرصا أثناء علاجه في فلوريدا.

وقال بوجبا:"ما أخطأت فيه هو أنني لم أنظر لما قدمه لي لاعب محترف. أكرر، لاعب محترف. مثل العديد من لاعبي كرة القدم، لدي طباخ، و مدرب، وأخصائي علاج طبيعي شخصي".

وقال بوجبا الذي وجه تحذيرا للمشككين فيه:" لا يعتمد كل شيء علي، ولكن أيضا على خطط يوفنتوس وعلى الطريقة التي أتمرن بها".

وأكد:"سأظهر بشكل جديد: أكثر تعطشا للفوز، أكثر حكمة، وأقوى".