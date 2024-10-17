الرياضة - 02:55 - موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:55 مساءً - موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. يبحث عشاق الكرة المصرية عن موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري بالإمارات هذا الموسم.

وتقدم كلمتك خلال السطور التالية لقرائها الأعزاء، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة المرتقبة لعشاق الكرة المصرية والمارد الأحمر.

الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، بصفته بطلًا للدوري المصري الممتاز.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، عقب موسمًا صعبًا وطويلًا نجحت كتيبة كولر في حسمه من أنياب بيراميدز الذي تصدر المسابقة لوقت طويل.

بينما يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري هذا الموسم، بصفته بطلًا لكأس الرابطة المصرية، بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

وحدد اتحاد الكرة المصري، مساء الأحد المقبل، الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري بالإمارات هذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

وتُنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، عبر شاشة قناة أون سبورت، بالإضافة إلى قناة MBC MASR2، كما تُنقل المواجهة النارية عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية.