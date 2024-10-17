برشلونة يستعيد خدمات نجمه المصاب قبل مواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:39 مساءً - استعاد برشلونة خدمات لاعبه المصاب خلال الفترة الماضية، قبل مواجهة إشبيلية في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

عودة أولمو إلى برشلونة

وذكر خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، أن برشلونة استعاد خدمات نجمه الجديد داني أولمو، بعد شفائه من الإصابة.



ونشر برشلونة مقطع فيديو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أولمو برفقة زملائه في الفريق الكتالوني، لدى دخولهم ملعب التمارين.



وأكد رومانو، أن أولمو سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة برشلونة أمام إشبيلية يوم الأحد المقبل، برفقة الدولي الإسباني فيرمين لوبيز الذي تعافى هو الآخر من الإصابة.

وكان أولمو قد انتقل إلى صفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من لايبزيج الألماني، بعد تألقه في بطولة "يورو 2024"، التي أحرز المنتخب الإسباني لقبها في يوليو الماضي.

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