علي ماهر يتابع حالة خالد صبحي بعد إصابته مع منتخب مصر أمام موريتانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:26 مساءً - حرص علي ماهر المدير الفني لفريق المصري على التواصل مع خالد صبحي مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومنتخب مصر بشكل مستمر للاطمئنان على حالته، خاصة بعد مرحلة العلاج التي بدأها اليوم الخميس.

ويخضع خالد صبحي للحقن بالبلازما اليوم الخميس، وذلك من أجل سرعة تماثله للشفاء.

وأثبتت تقارير الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي التي خضع لها خالد صبحي إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة السمانة.

ويعد الحقن بالبلازما الخطوة التي تهدف إلى سرعة تماثل اللاعب للشفاء، على أن يبدأ في برنامجه التأهيلي والعلاجي على الفور، ويتم مناظرة حالته بشكل دوري حتى يتم له السماح بالعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية حال تماثله التام للشفاء.

إصابة خالد صبحي مع الفراعنة

كان اللاعب خالد صبحي قد تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب مصر الوطني أمام مضيفه منتخب موريتانيا، والتي أقيمت على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

المصري ونادي الجمعية الرياضية المنصورية

ويلتقي فريق النادي المصري البورسعيدي فريق نادي الجمعية الرياضية المنصورية - أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري المغربي وديا في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس بتوقيت الرباط - الخامسة بتوقيت القاهرة -، وذلك على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية.

المصري والرشاد البرنوصي

كان المصري قد خاض الثلاثاء الماضي أولى مبارياته الودية بمعسكره المقام بدولة المغرب أمام الرشاد البرنوصي، وانتهت بفوز المصري بهدفين للاشئ سجلهما السنغالي بابا بادجي والمغربي عبد الإله حفيظي.

4 وديات للمصري بالمغرب

ويخوض فريق المصري البورسعيدي 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقام حاليًا بمدينة بوزنيقة بالمغرب، والتي تبعد نحو 50 كيلومتر عن الدار البيضاء، مع فرق متباينة المستوى؛ وذلك للوقوف على مستوى لاعبي الفريق والصفقات الجديدة وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين.

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