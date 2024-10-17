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بعثة الزمالك تصل الإمارات استعدادًا لخوض السوبر المصري - أخبار كلمتك

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بعثة الزمالك تصل الإمارات استعدادًا لخوض السوبر المصري - أخبار كلمتك

بعثة الزمالك تصل الإمارات استعدادًا لخوض السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:26 مساءً - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أبوظبي  استعدادًا لخوض بطولة السوبر المحلي، وكان في استقبالها محمود عبد العظيم مدير المراسم بالسفارة المصرية في الإمارات، ومسؤولي المراسم بمطار زايد الدولي، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.
ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافقها كل من، أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة القلعة البيضاء.

 ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. 


ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق  بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري. 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

 وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا. 

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.  

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.  

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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