مبابي يفوز بجائزة جديدة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:07 مساءً - فاز الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد بجائزة جديدة مع النادي الملكي في ظل تألقه في المباريات الأخيرة.

وحصل مبابي على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في النادي الملكي متفوقا على جميع زملاؤه.

وكشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في الضجة المثارة حول كيليان مبابي نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، بشأن اتهامه بالاعتداء جنسيا على فتاة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

محامية الضحية تثير الغموض بشأن قضية مبابي في السويد

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تصريحات لمحامية المجني عليها التي تقدمت بشكوى للشرطة السويدية بخصوص الواقعة التي دارت بين يومي 10 و11 أكتوبر الماضي في الفندق الذي تواجد فيه مبابي، خلال إجازته في فترة التوقف الدولي.

ورفضت المحامية مي إكلوند كشف هوية الضحية أو عمرها أو حالتها الصحية.

محامية ضحية مبابي

وأضافت: "لن أعلق على القضية، الأمر بالكامل قيد التحقيقات، والشرطة السويدية تتعامل مع الوضع".

وتبقى الضجة مثارة حول مبابي الذي قضى إجازة سريعة في العاصمة السويدية، لكن المحامية الخاصة بالنجم الفرنسي أنكرت الاتهام أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام الفرنسية.

كما بادر مبابي بإنكار الأمر برسالة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على شبكة "إكس" قال خلالها: "أخبار كاذبة".

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