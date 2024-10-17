الرياضة - 01:55 - «سيدات سلة الأهلي» يستضيف الطيران بدوري المرتبط اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:55 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم، أمام فريق الطيران ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الفريق لمواصلة عروضه القوية والتأكيد علي تفوقه لمواصلة المشوار بقوة من أجل حصد اللقب.

وحرص طارق خيري، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبات، للتأكيد عن النواحي الفنية والخططية والاستعداد لمباراة اليوم بشكل قوي.

ومن المقرر أن يواجه فريق 16 سنة المرتبط نظيره فريق الطيران في تمام الساعة الرابعة عصراً على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة علي فريق الصيد بنتيجة 80-54 ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط