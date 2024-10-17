فريق المصري يؤدي تدريبات بدنية على الشاطئ بالمغرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:11 مساءً - أدى مجموعة من لاعبي فريق المصري البورسعيدي تدريبا بدنيا شاقًا على الشاطئ الخاص بمقر إقامة الفريق بفندق ( the view hotel ) خلال معسكر الفريق الحالي بدوله المغرب وذلك للوصول باللياقة البدنية لهؤلاء اللاعبين لمستوياتها المثلى.

وقاد المران الذي ضم السباعي محمد مخلوف، حسن علي، حسين فيصل، ميدو جابر ، محمد الشامي، كريم بامبو ، محمود جاد المعد البدني وائل رأفت.

وحرص الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة علي ماهر علي عقد المحاضرة الفنية اليومية، المحاضرة تناولت شرحًا بالفيديو للايجابيات والسلبيات التي طرأت على أداء اللاعبين خلال مباراة الثلاثاء الودية أمام الرشاد البرنوصي.

ويلتقي فريق النادي المصري البورسعيدي فريق نادي الجمعية الرياضية المنصورية - أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري المغربي وديا في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس بتوقيت الرباط - الخامسة بتوقيت القاهرة - وذلك على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية.

المصري والرشاد البرنوصي



كان المصري قد خاض الثلاثاء أولى مبارياته الودية بمعسكره المقام بدولة المغرب أمام الرشاد البرنوصي وهي المباراة التي انتهت بفوز المصري بهدفين للاشئ سجلهما السنغالي بابا بادجي والمغربي عبد الإله حفيظي.

4 وديات للمصري بالمغرب

ويخوض فريق المصري البورسعيدي 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقام حاليًا بمدينة بوزنيقة بالمغرب، والتي تبعد نحو 50 كيلومتر عن الدار البيضاء، مع فرق متباينة المستوى؛ وذلك للوقوف على مستوى لاعبي الفريق والصفقات الجديدة وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين

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