الدوري السعودي، سجل مميز لرونالدو أمام الشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:06 مساءً - يضع نادي النصر آماله على خدمات نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما يحل ضيفا ثقيلا على الشباب، غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

سجل مميز لرونالدو أمام الشباب

ويمتلك "الدون" سجلا رائعا أمام الشباب، حيث سبق أن خاض ضد "الليوث" 4 مباريات، حقق الفوز في جميعها، مسجلا 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.



ويحلم رونالدو بتسجيل 3 أهداف أمام "الليوث" للمرة الأولى، من أجل الوصول لصدارة ترتيب هدافي ديربي النصر والشباب برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع ناصر الشمراني.

وستكون هذه هي الثلاثية الأولى له خلال الموسم الحالي، وسيصل وقتها للهاتريك رقم 67 في مسيرته مع المنتخب البرتغالي والأندية التي لعب لها بالإضافة إلى أنه سيرفع رصيده إلى 8 أهداف، ليلاحق الصربي ألكسندر ميتروفيتش، هداف الدوري السعودي برصيد 9 أهداف، وسيتفوق على الفرنسي كريم بنزيما، قائد اتحاد جدة الذي أحرز 7 أهداف حتى الآن.



النصر يدخل "الديربي" محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 14 نقطة، متفوقا على الشباب الرابع بفارق نقطتين.

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