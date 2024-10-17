اتجاه داخل الأهلي لتأجيل ضم صفقات جديدة إلى يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:06 مساءً - النادي الأهلي، قال مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك اتجاها لتأجيل استكمال الصفقات الصيفية إلى ميركاتو يناير المقبل.

وعلمت كلمتك أن الأهلي بصدد الاكتفاء بما أبرمه من صفقات، وهي أربعة لاعبين جدد وهم يوسف أيمن ويحيى عطية الله وأشرف داري وعمر الساعي.

رصد مسؤولو النادي الأهلي مكافآت خاصة للتتويج بالسوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 24 من الشهر ذاته.

وعلمت كلمتك ان هناك مكافآت خاصة خارج اللائحة من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق اللقب.

ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون اليوم في مران الفريق استعدادا لمواجهة سيراميكا في السوبر المحلي، حيث يخوض اللاعبون مرانا استشفائيا خفيفا في إطار تحضيرهم لبطولة السوبر المحلي.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال واشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمر الساعي.

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

يستقبل سمير عدلي المدير الإداري بالأهلي بعثة فريق الكرة اليوم في الإمارات حيث غادر عدلي مبكرا الي هناك من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة بعثة الأحمر هناك استعدادا للسوبر المحلي.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم إلى الإمارات استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المحلي، حيث تتوجه البعثة الي مطار القاهرة ظهرا من أجل السفر عصرا إلى أبوظبي.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم استعداداته في القاهرة قبل السفر إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

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