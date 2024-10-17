شريف القماطي يعلن تشكيل قائمته في انتخابات اتحاد التجديف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:50 مساءً - التجديف، أعلن شريف القماطي عن قائمته في انتخابات اتحاد التجديف المقبلة، والمقرر لها يوم 29 نوفمبر المقبل في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر.

وضمت قائمة شريف القماطي كل من:

شريف القماطي - رئيسا

العضوية:

محمد سلامة - إبراهيم عادل - مصطفى عبد الجواد - حاتم قنديل - إيهاب زارع - سيف نجم - أحمد حمادي - رانيا علوان.

وكان مسئولو اتحاد التجديف قد أعلنوا فتح باب الترشح للانتخابات أمس الأربعاء، ولمدة 7 أيام استعدادا لإقامة الانتخابات.

وتشهد الجمعية العمومية لاتحاد التجديف حضور 12 هيئة لها حق التصويت.

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