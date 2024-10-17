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شريف القماطي يعلن تشكيل قائمته في انتخابات اتحاد التجديف - أخبار كلمتك

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شريف القماطي يعلن تشكيل قائمته في انتخابات اتحاد التجديف - أخبار كلمتك

شريف القماطي يعلن تشكيل قائمته في انتخابات اتحاد التجديف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:50 مساءً - التجديف، أعلن شريف القماطي عن قائمته في انتخابات اتحاد التجديف المقبلة، والمقرر لها يوم 29 نوفمبر المقبل في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر.

وضمت قائمة شريف القماطي كل من:

شريف القماطي - رئيسا

العضوية:

محمد سلامة - إبراهيم عادل - مصطفى عبد الجواد - حاتم قنديل - إيهاب زارع - سيف نجم - أحمد حمادي - رانيا علوان.

وكان مسئولو اتحاد التجديف قد أعلنوا فتح باب الترشح للانتخابات أمس الأربعاء، ولمدة 7 أيام استعدادا لإقامة الانتخابات.

وتشهد الجمعية العمومية لاتحاد التجديف حضور 12 هيئة لها حق التصويت.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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