الرياضة - 12:43 - موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في دوري الكرة النسائية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:43 مساءً - يحل الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، ضيفًا على نظيره فريق مودرن سبورت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الرابعة عصر اليوم على استاد المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في المسابقة.

وتمكن الفريق من الفوز في الجولتين الأولى والثانية بالدوري بعدما نجح في التفوق على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف ثم انتصر على وادي دجلة بهدف دون رد.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كل من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وحنان الزيني المدير الإداري، ويارا صفوت وإنجي شعلان إداريان، وروض حسين طبيب الفريق، وراندا ياسر وهدير أحمد للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.