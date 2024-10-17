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الرياضة - 12:43 - بعثة الزمالك تطير إلى الإمارات لخوض السوبر المصري «صور» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:43 - بعثة الزمالك تطير إلى الإمارات لخوض السوبر المصري «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:43 - بعثة الزمالك تطير إلى الإمارات لخوض السوبر المصري «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:43 مساءً - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، القاهرة متوجهة إلى الإمارات، وذلك استعدادًا لخوض بطولة السوبر المصري.

ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافقها كل من، أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وحرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات على مصافحة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني فور وصوله إلى مطار القاهرة.

وقام أمين صندوق نادي الزمالك بالحديث مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وأكد ثقته في قدرات الجميع لتحقيق لقب السوبر المحلي.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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