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الرياضة - 12:35 - «أهلي 2007 يواجه المقاولون العرب في بطولة الجمهورية اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:35 - «أهلي 2007 يواجه المقاولون العرب في بطولة الجمهورية اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:35 - «أهلي 2007 يواجه المقاولون العرب في بطولة الجمهورية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:35 مساءً - يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007، اليوم الخميس، خارج ملعبه مع المقاولون العرب، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي 2007 مباراة المقاولون ساعيًا لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري لكي يبدأ مبكرُا مشوار الحفاظ على لقب بطولة الجمهورية للموسم الرابع على التوالي.

وجمع أهلي 2007 في رصيده 6 نقاط بعدما فاز على زد بهدف نظيف، وعلى بيراميدز بهدفين مقابل هدف، مسجلًا 3 أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلا من أحمد عثمان مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، ومحمود فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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