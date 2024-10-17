الرياضة - 12:35 - وصول 3 منتخبات للغردقة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:35 مساءً - وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلى الغردقة، البعثتان الرسميتان لمنتخبي السنغال وموزمبيق لكرة القدم الشاطئية، وذلك استعدادا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية.

وتستضيف الأراضي المصرية بطولة كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، حيث تقام منافساتها بمدينة الغردقة، فى الفترة من 19 إلى 26 من شهر أكتوبر الجاري.

كما وصل إلى القاهرة صباح اليوم الخميس، منتخب غانا لكرة القدم الشاطئية، ومن المقرر وصول البعثة إلى الغردقة ظهر اليوم للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، كما وصل منتخب مالاوي.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا.

بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.