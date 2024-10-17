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كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا - أخبار كلمتك

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كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا - أخبار كلمتك

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - كرة اليد، يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، في مواجهة نارية، غريمه التقليدي الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا المقامة بالمغرب.

وتأهل الأهلي والزمالك، إلى نصف النهائي من البطولة المقامة في مدينة العيون المغربية في الفترة بين 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقًا، حيث فاز الأحمر على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-13، فيما نجح الزمالك في الفوز على أديدجا البنيني بنتيجة 45-26.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا لكرة اليد

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-13، ليضرب موعدًا مع الزمالك في  نصف نهائي المسابقة القارية.

وتضم قائمة الأهلي كلًا من: "إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم".

 

الزمالك يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لـ كرة اليد 

وكان فريق كرة اليد بنادي الزمالك تأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا، بعد الفوز على نظيره أديدجا البنيني بنتيجة 45-26 في ربع نهائي البطولة التي تقام في المغرب من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقا مقسمين على 4 مجموعات.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 25 - 10، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الكوماندوز بنتيجة 45-26.

يذكر، أن فريق يد الزمالك استطاع، التأهل إلى دور ربع النهائي، بعد الفوز في الثلاث مباريات في دور المجموعات أمام منتدى المغربي والصداقة الكاميروني وكيركوس الإثيوبي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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