مليشيا الحوثي تكشف عن خطة لهذه الدول لاستهداف القادة ومراكز صنع القرار بصنعاء وهجوم على الحديدة - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تكشف عن خطة لهذه الدول لاستهداف القادة ومراكز صنع القرار بصنعاء وهجوم على الحديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - أخبار كلمتك

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

رئيس نادي كفر الشيخ يطمئن جماهيره: الحالة الصحية لمحمد شوقي في تحسن - أخبار كلمتك

رئيس نادي كفر الشيخ يطمئن جماهيره: الحالة الصحية لمحمد شوقي في تحسن - أخبار كلمتك

لحضور الجماهير مجانا، رئيس النصر الليبي يتكفل بشراء جميع تذاكر مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

لحضور الجماهير مجانا، رئيس النصر الليبي يتكفل بشراء جميع تذاكر مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

صلاح السعدني وحسن ويوسف ومصطفى فهمي، لمسة وفاء للراحلين في افتتاح "القاهرة السينمائي" - أخبار كلمتك

صلاح السعدني وحسن ويوسف ومصطفى فهمي، لمسة وفاء للراحلين في افتتاح "القاهرة السينمائي" - أخبار كلمتك

السفيرة الأمريكية تشيد بمهرجان القاهرة الـ45 وتزف بشرى سارة لصناع السينما - أخبار كلمتك

السفيرة الأمريكية تشيد بمهرجان القاهرة الـ45 وتزف بشرى سارة لصناع السينما - أخبار كلمتك

أبرز"الكابلز"على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرز"الكابلز"على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم لقاء الخميسي وابنها، النجوم وأسرهم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم لقاء الخميسي وابنها، النجوم وأسرهم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى (صور) - أخبار كلمتك

كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 11:53 - بايرن ميونخ: كأس العالم للأندية 2025 سيحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:53 - بايرن ميونخ: كأس العالم للأندية 2025 سيحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:53 - بايرن ميونخ: كأس العالم للأندية 2025 سيحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - يتوقع كارل هاينز رومينيجيه، عضو المجلس الإشرافي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن تحظى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام الصيف المقبل بشكلها الجديد، بشعبية كبيرة بين الجماهير.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية، التابعة للاتحاد الدولي «فيفا»، بشكلها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا، ويعتبرها رومينيجيه اختبارا لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وواجهت بطولة العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو من عام 2025، انتقادات متزايدة.

حيث يحذر اللاعبون من حمل زائد، بينما من الممكن أن تكون هناك مشكلات محتملة بسبب العقود التي ستنتهي يوم 30 يونيو خلال البطولة، كما لم يتم الإعلان عن رعاة أو شركاء إعلاميين حتى الآن.

وقال الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونخ لمجلة «كيكر» الرياضية: «هذه البطولة، التي تقام بهذا الشكل للمرة الأولى العام المقبل، ستملأ الناس بالحماس.

واختتم: «مقتنع بأنها ستكون بطولة جيدة، كما أنها ستقام كل أربعة أعوام فقط، لا يجب أن تنسى هذا».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:13 - «ترامب» يعين ستيفن ويتكوف مبعوثاً أمريكياً إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق