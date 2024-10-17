لوكاكو: أرفض تشبيهي بهذا النجم، أسلوبي مختلف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - ​​​​​رفض روميلو لوكاكو مهاجم فريق نابولي الإيطالي، فكرة تشبيهه بالنجم الإيفواري السابق ديدييه دروجبا، أسطورة تشيلسي.



لوكاكو يرفض تشبيه بدروجبا

وقال لوكاكو، خلال تصريحاته لبودكاست"friendsofsports": "في إنجلترا، أرادوا أن يضعوني في قالب معين، يرون شخصا بجسمي ويظنون أنني دروجبا الجديد".

وأضاف بحسب ما نقله الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو: "لكنني لست كذلك. كان ديدييه يلعب وظهره للمرمى بشكل أفضل، وكان يمكنه الاحتفاظ بالكرة بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه. هذا ليس أسلوبي".



وشارك لوكاكو بقميص نابولي، خلال الموسم الحالي في 6 مباريات بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 5 أخرى.

وقرر نابولي شراء لوكاكو الصيف الماضي من صفوف تشيلسي مقابل 30 مليون يورو، لتدعيم الخط الهجومي.

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