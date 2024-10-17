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وصول 4 منتخبات إلى مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

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وصول 4 منتخبات إلى مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

وصول 4 منتخبات إلى مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً -  وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إلى الغردقة، البعثتان الرسميتان لمنتخبي السنغال وموزمبيق لكرة القدم الشاطئية، وذلك استعدادا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها الأراضي المصرية، وتقام منافساتها بمدينة الغردقة، فى الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري.

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 كما وصل إلى القاهرة صباح اليوم الخميس، منتخب غانا لكرة القدم الشاطئية، ومن المقرر وصول البعثة إلى الغردقة ظهر اليوم للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية.

 كما وصل منتخب مالاوي اليوم للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية.

منتخب الشاطئية، وواصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية استعداداته تحت قيادة مصطفى لطفي المدير الفني بالغردقة، استعدادًا لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري.

 

حلمي مشهور يدعم لاعبي منتخب الشاطئية

وحرص اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد على التواجد في التدريبات لتحفيز اللاعبين والتأكيد على أهمية تحقيق نتائج إيجابية في البطولة والحصول على اللقب الإفريقي.

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 ووجه المدير الفني لمنتخب الشاطئية الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير التنفيذي على دعمهم المستمر للمنتخب من أجل الوصول إلى أفضل المستويات والنتائج.

 

مجموعة مصر في أمم إفريقيا الشاطئية

وأوقعت القرعة منتخب مصر للكرة الشاطئية في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات غانا، المغرب وتنزانيا.

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وشارك ١٥ لاعبا فى المران وظهروا بمستوى فنى وبدنى نال رضا الجهاز الفني.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي أحمد، محمد عبدالنبي، حسان محمد، مصطفي على، أحمد الشحات، أحمد سليمان، إسماعيل بهجت، عبدالرحمن الشافعيّ، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو، أحمد تمساح ومحمود عماد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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