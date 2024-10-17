الدوري السعودي، الشباب يسعى لإنهاء عقدة الثلاث سنوات أمام النصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً - الدوري السعودي، يستضيف الشباب جاره النصر، غدا الجمعة، في واحدة من أعرق المواجهات في تاريخ الكرة السعودية، حيث ستقام المباراة ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن.

ويتطلع الفريق الشبابي لإنهاء عقدته أمام النصر التي بدأت منذ آخر فوز حققه أمام "العالمي" يوم 5 نوفمبر 2021، وذلك عندما انتصر، بهدف دون رد، لحساب الجولة 11 من عمر الدوري السعودي.

خسائر الشباب أمام النصر

ومنذ ذلك الحين، لم يحقق أي فوز أمام النصر في مسابقتي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بالخسارة 5 مرات والتعادل في مناسبة وحيدة.

وبدأت العقدة بتفوق النصر السعودي (4-2) في الدور الثاني من موسم 2021-2022، قبل أن يشهد الموسم التالي 2022-2023، تعادل الفريقين (0-0)، ثم فوز "العالمي" (3-2).

وفي الموسم الماضي 2023-2024، حقق النصر الفوز على "الليوث" 3 مرات، بواقع مرتين في الدوري (4-0) و(3-2)، ومرة في ربع نهائي كأس الملك (5-2).

وحال انتصار الشباب السعودي في مباراة الغد، فإنه سينهي عقدة أمام النصر دامت 1078 يوما، منذ آخر فوز حققه قبل 3 سنوات تقريبا.



موقف الشباب في الدوري السعودي

ويحتل الشباب صاحب الأرض والجمهور المركز الرابع برصيد 12 نقطة، خلف النصر، بفارق نقطتين فقط، بعد مرور 6 جولات من عمر المسابقة.

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