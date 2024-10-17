بوجبا: يوفنتوس كلمة السر في رفض الانضمام للمان سيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً - أكد الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط يوفنتوس، بأنه رفض الانتقال لصفوف مانشستر سيتي واللعب تحت قيادة بيب جوارديولا، من أجل السيدة العجوز.

وقال بول خلال مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "نعم هذا صحيح.. رفضت فرصة العمل مع جوارديولا حتى أتمكن من البقاء في يوفنتوس".

وتابع: "أنطونيو كونتي قوي جدا من الناحية التكتيكية، في إحدى المباريات ضد بارما، كان يعطي تعليمات لكيليني بتمرير الكرة للداخل، لكنه صرخ بصوت عال، لدرجة أن الخصم سمعه وقطع الكرة وسجل هدفا".



وأضاف: "لقد أعجبت كثيرا بكونتي، لأنه اعتذر لنا على استقبال هذا الهدف وبهذه الطريقة".

وتحدث بوجبا عن ماسيميليانو أليجري، مدربه السابق في يوفنتوس، حيث ارتبط اسمه بمانشستر يونايتد.

وفي هذا الصدد، أشار بوجبا: "قلت كثيرا لأليجري إن قميصا واحدا لا يكفيه، لقد نظمنا عشاء وداع له عندما غادر يوفنتوس ودفع ثمن كل شيء".

وأكمل: "أرى ماكس جيدا في أي مكان، لكنني لست وكيله، آمل أن ينتهي به الأمر في إنجلترا".

يوفنتوس

وختم بوجبا: "لا أريد التفكير في قول وداعا ليوفنتوس، في تجربتي الأولى مع اليوفي، فزت بالألقاب وبدأت اللعب لفرنسا، كنت صغيرا وشعرت في قلبي بالحاجة إلى رد الجميل بهذه البادرة".

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