الرياضة - 10:52 - جمال الغندور: الخطيب لم يعاتبني من قبل بسبب التحكيم.. وأرفض تعيين رئيس حكام أجنبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:52 صباحاً - تحدث جمال الغندور الحكم الدولى السابق، عن رفضه لتعيين رئيس حكام أجنبي خلال الفترة المقبلة في الكرة المصرية.

وقال الغندور في برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: «أرفض تعيين رئيس حكام أجنبي خلال الفترة المقبلة، ولا يصح ان تكون لجنة الحكام تحت إدارة رابطة الأندية لأنها ترعى مصالح الأندية ودائماً يكون هناك تعارض».

وأضاف: «تقنية الفيديو أضافت عدالة في الكرة المصرية، ويجب على الجميع الالتزام باللوائح والدوري الإنجليزي أكبر مثال».

وأكمل: «أفضل حكم في تاريخ مصر هو حسين فهمي، وأصعب مباراة في مسيرتي هي فرنسا ضد البرازيل في نصف نهائي بطولة كأس العالم».

وأردف: «محمود الخطيب لم يتواصل معي من قبل ولن يعاتبني تماما من قبل ولا أسمح بدخل أحد في عملي، وبالنسبة لي سمير زاهر أقوى رئيس اتحاد كرة تعاملت معه».

واختتم حديثه قائلًا: «عمري ما تعاملت مع الأندية وأنا من تقدمت باستقالتي، ويجب رفع بدلات الحكام في مصر، بالإضافة إلى أنني مع إدارة محمد معروف لنهائي بطولة كأس السوبر المصري».